Dokter Spesialis Eka Hospital Cilegon Berikan Tip Sederhana Menjaga Kesehatan Tulang

jpnn.com, CILEGON - Dokter Spesialis Ortopedi Eka Hospital Cilegon dr Maulana Hasymi Hutabarat membeberkan tip dalam menjaga kesehatan tulang maupun sendi pada tubuh manusia.

Menurutnya, tulang maupun sendi merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

"Aktivitas saat berjalan, bekerja, olahraga hingga melakukan berbagai kegiatan membutuhkan kondisi tulang maupun sendi yang sehat," ucap dr Maulana beberapa hari lalu.

Maulana menjelaskan pemicu masalah tulang maupun sendi bisa disebabkan dari kebiasaan duduk terlalu lama, kurang bergerak, dan aktivitas fisik berlebihan.

"Termasuk cidera saat berolahraga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan tulang maupun sendi," ujarnya.

Dia mengungkapkan masih banyak orang menganggap permasalahan kesehatan tersebut hanya akan menimpa usia lanjut.

"Padahal, keluhan seperti nyeri punggung, lutut, pegal leher, dan sendi dapat terjadi sejak usia produktif," kata dia.

Cara mengatasi masalah kesehatan tulang maupun sendi, kata Maulana, langkah pertama tetap aktif bergerak.