Dokter Spesialis: Persiapan Menyusui Idealnya Dilakukan Sejak Masa Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - Asupan gizi yang memadai dan seimbang memegang peranan penting bagi ibu selama masa kehamilan dan menyusui. Hal ini demi menjaga kualitas ASI yang dihasilkan agar bayi mendapatkan nutrisi yang diperlukan.

"Oleh karena itu, idealnya persiapan menyusui dimulai sejak masa kehamilan melalui pendampingan medis agar ibu tidak terjebak pada saran yang tidak berbasis ilmu," kata anggota Tim Medical Doctor Mom Uung, dr. Agus Heriyanto, SpOG.MARS.MM.CHt, Senin (19/1).

Sebagai pendamping ibu menyusui, Mom Uung meluncurkan tim Medical Doctor melalui kegiatan “Level Up Breastfeeding Journey with Medical Doctors of Mom Uung” di Aminta Hall, Jakarta, Minggu (18/1). Langkah ini untuk memastikan pendampingan menyusui dilakukan dengan pendekatan standar medis dan berbasis hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (scientific-based).

Acara itu menghadirkan para pakar kesehatan yang tergabung dalam tim Medical Doctor Mom Uung, seperti dr. Agus Heriyanto, SpOG.MARS.MM.CHt, dr. Elizabeth Margaretha P., MARS, CIMI., dr. Natasya Ayu Andamari, Sp.A., dr. Pritta Diyanti Karyaman, CIMI, CBS, IBCLC, serta dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med Sc, Sp.A, dr. Kendry Savira Yordian Sp.OG., MMRS, dan dr. Diana Felicia Suganda, M.Kes, Sp. G.K.

"Pendampingan medis menjadi pondasi utama dalam membangun keberhasilan menyusui sejak awal," kata Founder Mom Uung, Uung Victoria Finky.

Dia menjelaskan bahwa keterlibatan Tim Medical Doctor ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terkait menyusui, termasuk pemilihan nutrisi, benar-benar didasarkan pada bukti medis yang kuat.

“Seluruh produk kami kembangkan dengan tim dokter agar sesuai dengan kebutuhan gizi ibu menyusui dan mendukung tumbuh kembang anak," ujarnya.

Akhir tahun lalu pihaknya juga melaunching jurnal penelitian internasional yang membuktikan ASI Booster Mom Uung itu terbukti efektif bisa meningkatkan supply dan kualitas ASI.