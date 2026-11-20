jpnn.com, SERPONG - Rasa nyeri yang hilang setelah mengalami cedera kerap membuat seseorang ingin segera kembali berolahraga. Apalagi bagi penggemar padel, badminton, sepak bola, hingga lari yang sudah lama merindukan aktivitas favoritnya.

Namun, jangan buru-buru kembali ke lapangan. Hilangnya rasa sakit ternyata bukan jaminan bahwa tubuh telah pulih sepenuhnya.

Kekuatan otot, stabilitas sendi, hingga koordinasi gerak bisa saja belum kembali normal meskipun seseorang sudah mampu berjalan atau menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan.

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"Kondisi inilah yang berpotensi meningkatkan risiko cedera berulang apabila seseorang langsung berolahraga dengan intensitas tinggi," kata Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Bethsaida Hospital Gading Serpong dr. Arie Saminarto Sutopo, Sp.KO., Subsp. ALK (K), Jumat (20/11).

Dia mengingatkan bahwa keputusan kembali berolahraga setelah cedera harus mempertimbangkan kesiapan fisik secara menyeluruh.

"Setiap olahraga memiliki tuntutan fisik yang berbeda. Karena itu, sebelum kembali berolahraga, perlu dipastikan kekuatan otot, stabilitas sendi, dan kemampuan tubuh melakukan gerakan sudah pulih sesuai kebutuhan olahraga tersebut," jelas dr. Arie.

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Menurutnya, pemeriksaan kesiapan tubuh penting untuk membantu mengurangi risiko cedera berulang, bukan sekadar menentukan kapan seseorang diperbolehkan kembali beraktivitas.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan setelah mengalami cedera adalah Return to Sport. Metode ini merupakan proses pemulihan bertahap yang bertujuan membantu seseorang kembali berolahraga secara aman, mulai dari pemeriksaan, penanganan medis, rehabilitasi, hingga evaluasi kesiapan fisik.