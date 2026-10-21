Dokter Terduga Pencabulan Anak Kandung di Bandung Ditangkap Polisi
jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap seorang dokter yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya, yang masih berusia 3 tahun.
Dokter tersebut diamankan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Barat.
"Sudah diamankan, saat ini masih menjalani pemeriksaan," kata Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).
Rumi mengatakan, pihaknya akan segera merilis kasus dugaan pencabulan tersebut.
Namun, sebelum itu, penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokter yang telah diamankan.
"Kami juga masih nunggu visum. Nanti di ekspose," singkatnya.
Sebelumnya, dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia 3 tahun yang diduga dilakukan seorang dokter di Kota Bandung terungkap setelah korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.
Ada pun ayah korban berprofesi sebagai dokter dan mempunyai klinik mandiri di dekat rumahnya di wilayah Kota Bandung.
Polda Jabar menangkap dokter yang diduga mencabuli anak kandungnya berusia 3 tahun. Polisi masih memeriksa terduga pelaku dan menunggu hasil visum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dokter di Bandung Cabuli Anak Kandung Usia 3 Tahun, Hasil Visum Korban Bikin Kaget
- Polisi Perketat Penyekatan di Perbatasan Jabar saat Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran
- Heboh Dokter Cabuli Anak Kandung Hingga Tertular Penyakit, IDI Jabar Merespons Begini
- Reaksi Wali Kota Farhan soal Pabrik Tramadol di Bandung
- Kronologi Pengungkapan Pabrik Obat Keras Berkapasitas 8 Juta Butir per Hari di Bandung
- Begini Janji Kapolda Jabar Irjen Hengki