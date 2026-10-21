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Dokter Terduga Pencabulan Anak Kandung di Bandung Ditangkap Polisi

Dokter Terduga Pencabulan Anak Kandung di Bandung Ditangkap Polisi
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Ilustrasi - pelaku pencabulan ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap seorang dokter yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya, yang masih berusia 3 tahun.

Dokter tersebut diamankan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Barat.

"Sudah diamankan, saat ini masih menjalani pemeriksaan," kata Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

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Rumi mengatakan, pihaknya akan segera merilis kasus dugaan pencabulan tersebut.

Namun, sebelum itu, penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokter yang telah diamankan.

"Kami juga masih nunggu visum. Nanti di ekspose," singkatnya.

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Sebelumnya, dugaan pencabulan terhadap anak kandung berusia 3 tahun yang diduga dilakukan seorang dokter di Kota Bandung terungkap setelah korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.

Ada pun ayah korban berprofesi sebagai dokter dan mempunyai klinik mandiri di dekat rumahnya di wilayah Kota Bandung.

Polda Jabar menangkap dokter yang diduga mencabuli anak kandungnya berusia 3 tahun. Polisi masih memeriksa terduga pelaku dan menunggu hasil visum.

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