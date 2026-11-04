Dokter Wira Ungkap Alasan Tak Dampingi Persib Bandung hingga Berujung Sanksi

jpnn.com - Persib Bandung dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Maung Bandung menerima dua denda dari hasil sidang berbeda dengan total nilai mencapai Rp85 juta.

Hukuman tersebut diberikan atas pelanggaran yang terjadi dalam dua pertandingan BRI Super League 2026/2027, yakni saat menghadapi Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Salah satu sanksi dijatuhkan karena Persib tidak didampingi dokter tim saat menghadapi Madura United FC pada 22 Oktober 2026.

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Dokter Persib Wira Prasetya akhirnya memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam pertandingan tersebut.

Melalui keterangan resminya, Wira mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat dirinya tidak bisa mendampingi tim. Namun, ada persoalan profesional yang untuk sementara belum dapat disampaikan kepada publik.

"Ketidakhadiran saya sebagai dokter mendampingi tim bukan karena keinginan saya pribadi. Sesungguhnya saya amat sangat ingin mendampingi tim dan saya amat sangat siap ketika diminta kapan pun untuk mendampingi tim. Namun saya hanya seorang dokter dan tidak memiliki kuasa apa pun," kata Wira, Rabu (4/11).

"Ketidakhadiran saya mendampingi tim karena professional reason tertentu, yang mungkin untuk saat ini belum saatnya saya sampaikan ke publik," lanjut dia.

Lebih lanjut, Wira menegaskan dirinya tidak mungkin meninggalkan Persib begitu saja. Sebagai dokter sekaligus Bobotoh sejak 1994, dia mengaku tetap mencintai dan mendukung Maung Bandung dalam kondisi apa pun.