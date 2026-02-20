menu
Doktif Sindir Dokter Richard Lee Gara-Gara Ini
Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif alias Doktif memberi tanggapan soal pernyataan Dokter Richard Lee yang mengeklaim produk miliknya telah lulus BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dia melontarkan sindiran kepada Dokter Richard Lee yang merupakan seterunya.

"Tidak ada maling yang mengaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Pemilik nama asli Samira itu enggan berkomentar banyak soal pernyataan Richard Lee.

Doktif justru memilih menyerahkan masalah tersebut kepada penyidik Polda Metro Jaya.

"Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik, penyidik Polda Metro Jaya terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih," ucapnya.

Selanjutnya, Doktif menyinggung soal karakter Richard Lee dalam menyampaikan informasi.

Menurutnya, Richard Lee merupakan tipikal yang memiliki kecenderungan manipulatif.

