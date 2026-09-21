Doktor Sabar Tobing Dorong Mahasiswa Jadi Pemutus Rantai Kemiskinan

jpnn.com - BOGOR – Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP. mendorong mahasiswa menjadikan pendidikan sebagai kesempatan membangun masa depan, sekaligus titik awal mengubah kondisi keluarga.

Doktor Sabar Tobing menyampaikan hal tersebut dalam Kuliah Umum STIE Kalpataru Business School dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) KBS 2026 bertajuk “From Learner to Business Leader”, di Auditorium SETDA I Kabupaten Bogor, Senin (21/9).

Sabar dalam pemaparannya menceritakan perjalanan hidupnya yang berangkat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sabar harus menjalani kuliah sambil bekerja sebagai buruh pabrik sebelum mulai merintis bisnis dari awal.

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“Jadilah orang yang menuliskan sejarah dari keluarga, bukan hanya menyalahkan keadaan. Jadilah pemutus rantai kemiskinan, dan itu dimulai dari diri Anda, bukan dengan mengandalkan orang lain,” kata Sabar.

Menurut dia, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi merupakan sebuah privilege. Sebab, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi mahasiswa.

“Privilege yang nyata adalah kesempatan yang ada di depan kita. Kesempatan menjadi mahasiswa juga tidak bisa didapatkan semua orang. Karena itu, kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan,” pesannya.

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Sabar mengatakan mahasiswa perlu memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas sejak memasuki perguruan tinggi.

Menurut dia, kuliah tidak seharusnya dijalani tanpa arah dan target.