Doktor Sabar Tobing Dorong Mahasiswa Jadi Pemutus Rantai Kemiskinan
jpnn.com - BOGOR – Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP. mendorong mahasiswa menjadikan pendidikan sebagai kesempatan membangun masa depan, sekaligus titik awal mengubah kondisi keluarga.
Doktor Sabar Tobing menyampaikan hal tersebut dalam Kuliah Umum STIE Kalpataru Business School dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) KBS 2026 bertajuk “From Learner to Business Leader”, di Auditorium SETDA I Kabupaten Bogor, Senin (21/9).
Sabar dalam pemaparannya menceritakan perjalanan hidupnya yang berangkat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sabar harus menjalani kuliah sambil bekerja sebagai buruh pabrik sebelum mulai merintis bisnis dari awal.
“Jadilah orang yang menuliskan sejarah dari keluarga, bukan hanya menyalahkan keadaan. Jadilah pemutus rantai kemiskinan, dan itu dimulai dari diri Anda, bukan dengan mengandalkan orang lain,” kata Sabar.
Menurut dia, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi merupakan sebuah privilege. Sebab, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi mahasiswa.
“Privilege yang nyata adalah kesempatan yang ada di depan kita. Kesempatan menjadi mahasiswa juga tidak bisa didapatkan semua orang. Karena itu, kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan,” pesannya.
Sabar mengatakan mahasiswa perlu memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas sejak memasuki perguruan tinggi.
Menurut dia, kuliah tidak seharusnya dijalani tanpa arah dan target.
Doktor Sabar Tobing mendorong mahasiswa menjadikan pendidikan sebagai kesempatan membangun masa depan, sekaligus titik awal mengubah kondisi keluarga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tuntut Rektor Mundur, Mahasiswa UINSA Surabaya Segel Gerbang Kampus
- Kemdiktisaintek bersama LPDP Bahas Penambahan Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis & Dana Riset
- BNI dan Unpad Perkuat Kemitraan Strategis, Dorong Ekosistem Pendidikan yang Adaptif
- President University Perluas Program Mobilitas Mahasiswa ke Luar Negeri
- BNI Memperkuat Peran sebagai Bank Sahabat Mahasiswa Lewat Jatinangor Music Fest
- Sandiaga Uno Bakar Berbagi Kiat Sukses untuk Wisudawan Ke-27 Politeknik LP3I Jakarta