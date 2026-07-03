Doktrin Ruang Makan John Herdman, Pemain Timnas Dilarang Foto Roadmap Target

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memajang papan target turnamen besar di ruang makan pemain untuk menjaga motivasi tim. Strategi unik ini diterapkan John Herdman untuk mendisiplinkan mental pemain.

Informasi ini dibagikan oleh penggawa Garuda, Rayhan Hannan. Papan rencana kerja (roadmap) besar kini terpasang di area makan tim. Papan tersebut memuat target ASEAN Hyundai Cup 2026, FIFA Match Day, hingga Piala Asia 2027.

Keberadaan roadmap ini, kata Hannan, menjadi cara Herdman menjaga motivasi timnya, sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan.

"Saya boleh sedikit spill. Di ruang makan ada sebuah roadmap besar. Kami tidak boleh memotretnya. Di situ ada target mulai dari AFF, FIFA Matchday, sampai Piala Asia," ungkap Hannan dalam acara Water Break yang digelar PSSI Pers di kawasan SCBD

"Setiap kali makan kami selalu melihat roadmap tersebut. Tanpa sadar itu menjadi motivasi bagi kami," tambah dia.

Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

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Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final enam kali, namun selalu berakhir kekalahan.

"Coach John ingin kami juara AFF, lalu mencapai target di FIFA Matchday, kemudian target berikutnya di Piala Asia. Motivasinya datang dari situ," ucap pemain Persija itu.