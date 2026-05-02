Dokumen Rekrutmen Digital Makin Cepat dengan e-Meterai

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menghadirkan layanan meterai elektronik (e-meterai) untuk mendukung percepatan digitalisasi dokumen, khususnya dalam proses rekrutmen karyawan di berbagai instansi.

Seiring meningkatnya penggunaan dokumen digital, kebutuhan akan legalitas administrasi berbasis elektronik menjadi makin penting. Dokumen seperti surat lamaran dan surat pernyataan kini memiliki konsekuensi hukum bagi pembuatnya.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, mengatakan e-meterai hadir sebagai solusi untuk memenuhi kewajiban bea meterai atas dokumen elektronik secara praktis dan sah.

“Sebagai perusahaan yang dipercaya negara, Peruri menyediakan e-meterai sebagai solusi pemenuhan kewajiban pajak atas dokumen elektronik,” ujar Adi.

Ia menjelaskan, implementasi e-meterai kini menjadi pendukung utama dalam proses rekrutmen yang dilakukan secara digital, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta.

“Melalui sistem rekrutmen yang sepenuhnya digital, penggunaan e-meterai memberikan pengalaman yang efisien dan cepat bagi pelamar kerja dalam melengkapi berkas administrasi,” katanya.

Selain mempermudah proses administrasi, e-meterai juga dinilai mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi keamanan, e-meterai dilengkapi teknologi digital yang dapat membantu mencegah pemalsuan, sekaligus menjaga integritas dokumen setelah dibubuhkan.