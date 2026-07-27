Dokumen Skuter Listrik Terbaru Yamaha Terungkap

jpnn.com - Yamaha dikabarkan tengah menyiapkan amunisi baru lewat skuter listrik bergaya sporty.

Rencananya, motor listrik anyar itu diproyeksikan menjadi penantang Honda CUV e.

Dokumen paten yang diajukan pada akhir 2025 memperlihatkan desain motor yang sudah sangat mendekati versi produksi.

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Sejumlah detail seperti kaca spion, dudukan pelat nomor, hingga bentuk bodi lengkap memunculkan dugaan bahwa peluncurannya tinggal menunggu waktu.

Dari sisi tampilan, motor listrik anyar Yamaha mengusung desain agresif dengan garis bodi tegas.

Sorotan utamanya ada pada lampu depan yang memakai empat proyektor LED membentuk huruf V, memberikan kesan modern sekaligus futuristis.

Motor juga dibekali pelek 14 inci dengan desain palang berbentuk huruf Y, yang mengingatkan pada model Yamaha NMAX 155, NVX 155, dan LEXi 155.