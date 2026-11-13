Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi

jpnn.com, JAKARTA - Dokumen usulan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini resmi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Berkas permohonan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Forum PPPK Universitas Teuku Umar (UTU) dalam momentum kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Penyerahan dokumen aspirasi ini dilakukan oleh Anggota Presidium Forum PPPK UTU, Nurlian, S.Sos., M.Sos., atas penugasan serta dukungan penuh dari Rektor UTU, Prof. Dr. Nyak Amir.

Saat ini, ribuan tenaga pendidik dan kependidikan eks PTNB tersebut tengah menunggu kebijakan khusus atau diskresi dari Presiden untuk menuntaskan persoalan status mereka.

Rektor UTU Prof. Dr. Nyak Amir turut menyampaikan dukungannya, dan menilai perjuangan ini penting sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi para pendidik di daerah.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Rektor menugaskan Nurlian untuk menyerahkan dokumen permohonan kepada Presiden Prabowo.

Rektor UTU menyampaikan bahwa aspirasi dosen dan tenaga kependidikan eks PTNB perlu mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepastian masa depan dan penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam membangun perguruan tinggi negeri.

“Universitas Teuku Umar memberikan dukungan terhadap perjuangan Forum PPPK dalam menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Para dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan bagian dari perjalanan dan pembangunan perguruan tinggi negeri," kata Rektor Nyak Amir dikutip dari laman UTU, Jumat (13/11/2026)