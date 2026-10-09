Dokumenter Baru Ungkap Dampak Ekspansi Bioenergi Asia terhadap Hutan dan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Film dokumenter baru yang mengungkap dampak lingkungan dan sosial dari meningkatnya permintaan biofuel di Asia mulai ditayangkan dalam rangkaian Bangkok Climate Action Week, menyoroti dampak tersembunyi terhadap hutan dari transisi energi di kawasan ini.

Dokumenter yang diproduksi oleh Solutions for Our Climate (SFOC) tersebut menelusuri ekspansi biofuel, mulai dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga meningkatnya permintaan biofuel di Korea Selatan.

Film ini ditayangkan bersama dokumenter yang diproduksi oleh Global Environment Forum (GEF) yang berbasis di Jepang, yang mengangkat ekspansi biomassa hutan dan perkebunan energi di Indonesia.

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Bersama-sama, kedua film tersebut menunjukkan bagaimana meningkatnya permintaan bioenergi dari negara-negara konsumen utama, seperti Korea Selatan dan Jepang makin berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan tekanan terhadap lingkungan di Asia Tenggara.

Pemutaran kedua film dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Trend Asia / Koalisi Transisi Bersih, SFOC, dan GEF. Diskusi membahas dampak ekspansi bioenergi di negara produsen maupun konsumen, serta seperti apa transisi energi yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sungguh memilukan melihat kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Ketika hutan digantikan oleh perkebunan monokultur, masyarakat kehilangan begitu banyak hal yang disediakan oleh hutan, mulai dari keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan hingga berbagai fungsi yang menopang kehidupan mereka,” ujar Marihel Parda Winda, Forest and Land Use Program Officer di Solutions for Our Climate (SFOC) sekaligus tokoh utama dalam film dokumenter tersebut.

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Film ini dibangun berdasarkan riset yang sebelumnya diterbitkan SFOC mengenai rantai pasok biodiesel berbasis kelapa sawit antara Indonesia dan Korea Selatan.

Laporan berjudul “Behind Korea’s Biofuels: Sustainability Risks in Indonesia–Korea Palm Oil Supply Chains” (1)” menemukan bahwa minyak sawit dan turunannya menyumbang 72% bahan baku biodiesel Korea Selatan pada 2024, atau empat kali lipat dibandingkan ketika kebijakan pencampuran biodiesel negara tersebut mulai diterapkan pada 2015. Sebagian besar bahan baku tersebut berasal dari Indonesia.