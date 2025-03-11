menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Dolar Meroket, VinFast Akan Naikkan Harga Mobil

Dolar Meroket, VinFast Akan Naikkan Harga Mobil

Dolar Meroket, VinFast Akan Naikkan Harga Mobil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
VinFast tidak menutup akan menaikan harga kendaraan listrik di tengah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ilustrasi. Foto: dok VinFast

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal Vietnam, VinFast tidak menutup akan menaikan harga kendaraan listrik di tengah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto di sela acara peluncuran VF MPV 7 di Jakarta, Rabu (20/5).

Dia mengatakan saat ini pihaknya masih memantau perkembangan volatilitas dan dampaknya terhadap rantai pasok hingga biaya produksi.

Baca Juga:

“Tentu itu sebagai fenomena global yang terus kami cermati. Tentu kalau harga bahan bakunya meningkat harus dilakukan penyesuaian harga, tapi status per hari ini kami belum akan melakukan penyesuaian harga terlebih dahulu, kami masih memantau seberapa besar volatilitas nilai tukar baik rupiah, USD, dong, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menambahkan VinFast masih menghitung berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait harga jual kendaraan listriknya di pasar domestik.

Meski kini telah memiliki fasilitas produksi di kawasan Subang, Jawa Barat, beberapa komponen kendaraan masih harus impor.

Baca Juga:

“Karena memang banyak aspek, misalnya kami impor dari Vietnam, bahan baku dan lain sebagainya, kami masih mencermati,” katanya.

Dia menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait penyesuaian harga.

VinFast tidak menutup akan menaikan harga kendaraan listrik di tengah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI