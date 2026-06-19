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Dolar Saniharto

Oleh Dahlan Iskan

Dolar Saniharto
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Inilah kakak beradik yang bisa saling mengisi. Hasilnya: sukses besar sebagai eksportir mebel ke seluruh dunia.

Si kakak bagian marketing. Si adik bagian produksi. Si kakak bertugas mengejar omzet, si adik yang menjaga kualitas produksi.

Dolar SanihartoDahlan Iskan bersama Harsono Enggalhardjo (kanan), Winarto Enggalhardjo, dan Merysia Enggalhardjo.--

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"Anda ini insinyur?" tanya saya kepada si adik.

"Saya dokter gigi," jawabnya.

"Hah?"

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"Dokter gigi lulusan Unair," jelasnya.

"Bagaimana seorang dokter gigi bisa jadi kepala produksi pabrik mebel berskala internasional?"

Inilah kakak beradik yang bisa saling mengisi. Hasilnya: sukses besar sebagai eksportir mebel ke seluruh dunia.

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