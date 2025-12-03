Doli Golkar Sebut Daerah Tak Kuat Menangani Dampak Banjir, Singgung Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan partainya mendukung penetapan status Bencana Nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Doli bercerita pada Sabtu (29/11) dan Minggu (30/11) kemarin sempat berada di Aceh untuk menghadiri Musda Golkar provinsi setempat.

Dia mengaku saat itu menerima informasi dari pengurus Golkar tingkat kabupaten dan kota terhadap situasi memprihatinkan di lapangan.

"Waktu itu saya dapat informasi memang situasinya sangat memprihatikan," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan beberapa kader Golkar sampai harus naik motor dan jalan kaki menuju Banda Aceh yang menjadi tempat kegiatan internal partai.

Doli bercerita para kader memakai motor dan jalan kaki ke lokasi acara karena banyak akses terputus akibat banjir dan longsor.

Dari situ, ujar Doli, Golkar saat melaksanakan Musda di Aceh membuat rekomendasi agar pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor Sumatra bagian utara.

"Makanya salah satu rekomendasi Musda itu saya minta isinya meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status Aceh itu sebagai daerah Bencana Nasional," ujarnya.