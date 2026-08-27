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Dolly Parton Berpulang, Miley Cyrus Sangat Berduka

Dolly Parton Berpulang, Miley Cyrus Sangat Berduka
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Miley Cyrus dan Dolly Parton. Foto: Instagram/hq.mileycyrus

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Miley Cyrus turut berduka atas kepergian Dolly Parton yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada Selasa (25/8) waktu setempat.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia yang merupakan anak baptis Dolly Parton mengungkapkan penghormatan sekaligus rasa kehilangan.

Bagi Miley Cyrus, Dolly Parton bukan hanya legenda musik country, tetapi juga sosok keluarga yang memiliki tempat khusus dalam hidupnya.

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Selama bertahun-tahun, keduanya memiliki hubungan yang dekat, baik sebagai keluarga maupun melalui kecintaan terhadap musik.

“Perasaan kehilangan Bibi Dolly ini melampaui apa yang pantas untuk dibagikan. Momen-momen paling sakral kami bersifat pribadi dan akan tetap tersimpan di balik panggung, di balik gemerlapnya dunia hiburan, dan di antara hati kami,” ungkap Miley Cyrus, Rabu (26/8).

Dilansir The Hollywood Reporter, kedekatan keduanya bermula ketika Miley Cyrus membintangi serial Hannah Montana.

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Saat itu, Dolly Parton beberapa kali tampil dalam serial Disney Channel tersebut sebagai bibi dari karakter Miley Stewart yang diperankan Miley Cyrus.

Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi persahabatan sekaligus kolaborasi musik. Pada 2017, Dolly Parton ikut tampil dalam lagu Rainbowland milik Miley Cyrus yang terdapat dalam album Younger Now.

Penyanyi Miley Cyrus turut berduka atas kepergian Dolly Parton yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada Selasa (25/8) waktu setempat.

Sumber The Hollywood Reporter
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