Dominasi Babak Final, SMAN 3 Kota Sorong Raih Juara 1 LCC 4 Pilar MPR

jpnn.com, SORONG - SMAN 3 Kota Sorong (SMANTI) menunjukkan dominasinya di babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang digelar di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (18/7/2026).

Dari tiga sesi lomba di babak final, yakni Wawasan Empat Pilar, Tematik Empat Pilar dan sesi Rebutan, SMAN 3 Kota Sorong yang akrab disebut SMANTI selalu memimpin perolehan nilai.

Di akhir lomba, SMANTI berhasil meraih total nilai 165, jauh melampaui dua sekolah rivalnya, yakni SMAN 2 Kota Sorong dengan total nilai 60 dan SMKN 2 Sorong dengan total nilai 15.

Baca Juga: Siti Fauziah Gemakan Semboyan Izakod Bekai Izakod Kai di LCC 4 Pilar MPR Papua Selatan

Berkat kemenangan tersebut, SMANTI berhak mewakili Papua Barat Daya pada Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang akan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026. Selain penentuan juara utama, panitia juga memberikan penghargaan Apresiasi Yel-Yel Terbaik.

Pada babak penyisihan pertama penghargaan diraih SMAN 2 Kabupaten Sorong, babak penyisihan kedua diraih SMAN 3 Kota Sorong, sedangkan babak penyisihan ketiga menjadi milik SMKN 1 Kabupaten Sorong.

Perjuangan Menuju Nasional

Juru bicara tim SMAN 3 Kota Sorong, Renault Landry Batuwael mengatakan keberhasilan timnya merupakan buah dari perjuangan dan persiapan yang tidak mudah.

"Untuk mengikuti lomba ini bukan suatu hal yang mudah. Membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan. Pesan kami, jangan pernah menyerah untuk apa yang ingin kalian capai. Dan yang paling utama, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan setiap hal yang ingin dilakukan," ujarnya.