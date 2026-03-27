Dominasi Joshua Ibarra Bawa Dewa United Petik Kemenangan Perdana di BCL Asia 2026

Pemain asing Dewa United Banten, Joshua Ibarra saat berlaga pada ajang BCL Asia 2026 di Dewa United Arena, Tangerang, Jumat (27/3). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten membuka perjalanan di Basketball Champions League (BCL) Asia 2026 dengan kemenangan atas Hi-Tech Basketball Club.

Berlaga di Dewa United Arena, Jumat (27/3), skuad asuhan Agusti Julbe itu menang dengan skor 97-77.

Pada laga ini, Arki Dikania Wisnu dan kolega sejatinya memulai laga dengan tempo lambat seusai tertinggal dengan skor 17-22.

Juara IBL 2025 itu perlahan mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya setelah mampu berbalik unggul pada kuarter kedua dengan skor 41-37.

Selepas jeda permainan tim berjuluk Anak Dewa itu terus di atas angin sehingga akhirnya mampu menutup laga dengan margin 20 angka, 97-77.

Pada laga ini Troy Gillenwater menjadi bintang seusai mengemas 31 angka.

Pemain Dewa United lainnya yang gemilang yakni Rio Disi dengan tambahan 18 angka.

Joshua Ibarra juga tampil solid dengan mencetak 14 angka dan 11 rebound. Adapun Dio Tirta menutup dengan mencetak 12 angka.

