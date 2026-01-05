Dominasi Marquez-Ducati Terancam? Aprilia Siapkan Serangan Balik di MotoGP 2026

jpnn.com - Aprilia menatap MotoGP 2026 dengan penuh keyakinan.

Pabrikan asal Noale itu percaya diri mampu merebut gelar juara sekaligus menghentikan dominasi Marc Marquez yang begitu kuat pada musim sebelumnya.

Musim 2025 Jadi Pelajaran Berharga bagi Aprilia

Pada MotoGP 2025, performa terbaik Aprilia ditunjukkan oleh Marco Bezzecchi yang berhasil mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir setelah bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia.

Namun, pencapaian tersebut masih berada di bawah Alex Marquez dan terpaut cukup jauh dari Marc Marquez yang keluar sebagai Juara Dunia bersama Ducati.

Sejak awal musim lalu, Aprilia sebenarnya memasang target tinggi untuk bersaing dalam perebutan gelar.

Perekrutan Jorge Martin selaku kampiun MotoGP 2024 diharapkan menjadi kunci untuk menantang dominasi Ducati.

Sayangnya, cedera panjang membuat Martin lebih banyak berkutat dengan pemulihan, sehingga beban tim praktis bertumpu pada Bezzecchi.

Aprilia Bidik Gelar MotoGP 2026

Target juara MotoGP 2026 jelas memiliki makna besar bagi Aprilia. Jika tercapai, gelar tersebut akan memutus rangkaian dominasi Marc Marquez yang begitu mengesankan.