Dominasi Pasar, TCL Borong 5 Penghargaan EISA Award

jpnn.com, JAKARTA - TCL, perusahaan elektronik, kembali menegaskan posisinya di industri dengan memborong lima penghargaan bergengsi European Imaging and Sound Association (EISA) Award 2025–2026.

EISA Award dikenal sebagai salah satu penghargaan paling prestisius di industri audio-visual Eropa. Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas 61 pakar dari 29 negara dan melibatkan media terkemuka di bidang teknologi konsumen.

Penghargaan ini telah diberikan selama lebih dari 35 tahun dan menjadi tolok ukur kualitas serta inovasi produk.

Baca Juga: TCL Hadirkan TV QD Mini LED dengan Harga Terjangkau

TCL berhasil mendominasi kategori Home Theatre Display & Video serta Home Theatre Audio.

Menurut Evan Tang, CEO TCL Indonesia, kemenangan ini merupakan bukti konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi.

“Dengan meraih lima penghargaan EISA sekaligus, TCL membuktikan komitmennya untuk terus meningkatkan performa dan teknologi audio-visual bagi konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/8).

Baca Juga: IOC dan TCL Umumkan Kemitraan Top Global Hingga 2032

Salah satu produk andalan, TCL 98-inci C8K, dianugerahi sebagai EISA Statement TV 2025–2026 berkat desain futuristis dengan layar Virtually ZeroBorder dan teknologi panel terbaru yang memberikan pengalaman menonton lebih imersif.

Selain itu, TCL 85C9K meraih gelar EISA Home Theater Mini LED TV 2025–2026. TV ini hadir dengan 5.184 zona kecerahan, puncak brightness hingga 6.500 nits, serta dukungan audio premium dari Bang & Olufsen yang menghadirkan pengalaman sinematik kelas atas di rumah.