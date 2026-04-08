Dominasi SJM Resort Menguat, 2 Restoran Baru Kantongi Bintang Michelin 2026

jpnn.com, MAKAU - Dua restoran SJM Resorts, S.A, yaitu Palace Garden dan Don Alfonso 1890 mengantongi penghargaan bintang Michelin 2026 dari edisi ke-18 Michelin Guide Hong Kong & Makau yang digelar di Grand Lisboa Palace Resort Macau beberapa waktu lalu.

Kedua restoran yang meraih bintang pertamanya itu menjadi satu-satunya tambahan baru dalam daftar restoran berbintang di Makau tahun ini.

Bersama perusahaan induknya, STDM, portofolio SJM kini mengoleksi total sepuluh Bintang Michelin di enam restoran, menjadikannya sebagai pemilik koleksi terbanyak di Hong Kong dan Makau.

Managing Direktor SJM, Daisy Ho mengatakan pencapaian di Michelin Guide Hong Kong & Makau 2026 ini menegaskan posisi SJM bersama perusahaan induk sebagai pemimpin di lanskap fine dining kawasan, mulai dari kehalusan kuliner Kanton, sajian haute cuisine Barat kelas dunia, hingga hidangan Italia kontemporer dan kappo Jepang yang berkelas.

"Portofolio kami mencerminkan kekayaan identitas kuliner Makau yang memadukan Timur dan Barat. Kami akan terus berkomitmen untuk memperkuat posisi Makau di panggung kuliner global,” ujar Daisy dalam siaran persnya, Kamis (9/4).

SJM sudah lama dikenal sebagai standar utama fine dining di Makau.

Sejak Robuchon au Dome meraih tiga Bintang Michelin pertama di kota ini pada 2009, konsistensinya terus terjaga hingga sekarang.

Sementara itu, The Eight—restoran Kanton andalan SJM — tetap mempertahankan dua Bintang Michelin, dengan pencapaian yang konsisten selama 18 tahun berturut-turut di dalam panduan tersebut.