Dominasi Timnas Futsal Indonesia di AFF U-19 Berlanjut seusai Ganyang Malaysia

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia sukses menembus semifinal ASEAN U-19 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai mengganyang Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12/2025) skuad asuhan Naim Hamid Salim menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Andika Ferdiansyah di menit ke-1.

Hasil ini sudah cukup membuat Timnas futsal Indonesia ke semifinal dengan status juara Grup B.

Tercatat, sebelum mengalahkan tim Negeri Jiran, Indonesia mampu mengatasi perlawanan Myanmar (4-1).

Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Naim Hamid Salim menilai anak asuhannya tidak boleh cepat puas.

Pasalnya, pada babak Top 4 lawan yang dihadapi cukup tangguh yaitu antara Thailand dan Vietnam.

Kedua tim tersebut sejauh ini masih menjadi lawan kuat di kawasan Asia Tenggara seusai mampu pesta gol melawan Brunei Darussalam.