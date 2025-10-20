Dominasi Total! Dewa United Motorsports Kunci Gelar Juara Nasional Sprint Rally 2025

jpnn.com, JAKARTA - Langit Semarang boleh saja muram dan basah oleh hujan, tetapi semangat Dewa United Motorsports justru menyala terang di Sirkuit POJ City, akhir pekan lalu (17–19/10).

Dalam lintasan yang licin dan penuh genangan, tim membuktikan diri bukan sekadar cepat, tetapi juga cermat.

Dua kunci yang membawa mereka kembali mengibarkan bendera juara nasional tim di Kejurnas Sprint Rally Putaran 5.

Dengan total 30 poin, Dewa United Motorsports resmi mengunci gelar Juara Nasional Tim 2025, bahkan sebelum musim benar-benar usai.

Putaran penutup di Cikembar, Sukabumi nanti hanya tinggal formalitas bagi mereka—meski tim berjanji akan tetap tampil all-out hingga akhir musim.

“Semua kemenangan ini bukan kebetulan. Kami bekerja keras menyiapkan segala aspek, mulai dari strategi, setelan mobil, hingga pemilihan ban di trek yang super licin."

"Kemenangan ini hasil dari sinergi pembalap, mekanik, dan seluruh kru," ujar Team Director Dewa United MotorsportsKusuma Bagya, melalui keterangannya, Senin (20/10).

Benar saja, di balik kemenangan tim ada performa gemilang para perelinya yang mendominasi di setiap kelas.