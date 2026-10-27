Domino's Pizza Kenten Palembang Dibobol, 3 Motor Raib, Polisi Tangkap 6 Orang

jpnn.com - PALEMBANG - Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus pembobolan gerai Domino's Pizza Kenten di Jalan M.P. Mangkunegara, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumsel.

Polisi menangkap enam orang yang diduga terlibat pembobolan yang menyebabkan tiga sepeda motor operasional gerai raib dengan kerugian ditaksir mencapai Rp54 juta.

Direktur Reskrimum Polda Sumsel Komisaris Besar Johannes Bangun mengatakan kepolisian terus meningkatkan penindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat, termasuk pencurian yang menyasar tempat usaha.

"Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelaku kejahatan tanpa pandang bulu demi menjaga stabilitas lamtibmas. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan presisi agar rasa keadilan serta keamanan masyarakat benar-benar terwujud di seluruh wilayah Sumatera Selatan," kata Johannes, Selasa (27/10).

Kasus ini berawal dari pihak manajemen gerai yang mendapati gembok rolling door dalam kondisi rusak, Kamis (22/10) pagi. Setelah diperiksa, diketahui tiga unit sepeda motor Honda Revo yang digunakan untuk operasional pengantaran makanan telah raib.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel. Menindaklanjuti laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan orang-orang yang diduga terlibat aksi kejahatan tersebut.

Petunjuk dari masyarakat mengarahkan petugas ke sebuah rumah kosong di kawasan Jalan Sukawinatan, Kota Palembang. Tim Operasional Unit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan enam orang berinisial JAB (14), IU (19), MS (15), MRS (18), D (18) dan A (21).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu kunci leter T yang telah dimodifikasi, tiga sepeda motor Honda Revo lengkap dengan boks pengantar makanan, serta tiga sepeda motor matik, yakni Honda Vario 160, Honda Genio, dan Honda Beat.