Dompet Dhuafa Berkomitmen Jadi Nazir yang Amanah
jpnn.com, JAKARTA - Dompet Dhuafa membuktikan diri sebagai nazir yang amanah dan profesional dalam mengelola wakaf.
Dikutip dari website Dompet Dhuafa keberhasilan wakaf sangat bergantung pada pengelola yang bertanggung jawab, yaitu nazir.
Nazir adalah pihak yang bertugas mengelola dan memastikan harta wakaf digunakan sesuai dengan syariat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, nazir dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum. Mereka bertanggung jawab mengelola dan menjaga aset wakaf agar tetap produktif.
"Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, Dompet Dhuafa memanfaatkan harta wakaf untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," begitu keterangan resmi dari Dompet Dhuafa.
Program Wakaf Dompet Dhuafa tidak hanya mengelola wakaf secara produktif, tetapi juga memastikan distribusi hasil wakaf tepat sasaran.
Dengan pengelolaan yang baik, Dompet Dhuafa berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf, menjadikannya sebagai contoh nazir yang dapat diandalkan.
Nazir yang amanah dan profesional menjadi kunci utama dalam memastikan harta wakaf dapat memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.
