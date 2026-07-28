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Dompet Dhuafa Luncurkan Kebun Pangan Madaya untuk Dorong Sumber Pangan Keluarga

Dompet Dhuafa Luncurkan Kebun Pangan Madaya untuk Dorong Sumber Pangan Keluarga
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Dompet Dhuafa terus meluaskan kebermanfaatan program pemberdayaan sekaligus menguatkan ketahanan pangan melalui peluncuran Program Kebun Pangan Madaya di Pesantren Tahfiz Green Lido, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/7). Foto: Dokumentasi Dompet Dhuafa

jpnn.com, SUKABUMI - Dompet Dhuafa terus meluaskan kebermanfaatan program pemberdayaan sekaligus menguatkan ketahanan pangan melalui peluncuran Kebun Pangan Madaya.

Dompet Dhuafa Luncurkan Kebun Pangan Madaya untuk Dorong Sumber Pangan Keluarga

Kebun Pangan Madaya merupakan sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pemanfaatan lahan rumah, pekarangan kantor, kebun komunitas hingga lahan produktif yang belum optimal, menjadi sumber pangan keluarga sekaligus sumber ekonomi baru.

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Program tersebut mengintegrasikan aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan pendapatan keluarga, dan edukasi pertanian yang mudah diterapkan oleh masyarakat.

Dompet Dhuafa Luncurkan Kebun Pangan Madaya untuk Dorong Sumber Pangan Keluarga

Data 2026, lingkungan hijau produktif yang digagas oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa melalui program Kebun Sehat Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan telah tersebar di 10 provinsi, yakni Aceh, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, Kalteng, NTB, NTT, Sulsel dan Papua.

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Mencakup 13 titik kebun komunitas, dengan 247 skala rumah tangga.

Program tersebut telah melibatkan 765 penerima manfaat dan 124 kader dengan 100 persen dukung pemberian makanan tambahan dari pangan lokal.  

Dompet Dhuafa meluncurkan program Kebun Pangan Madaya di Pesantren Tahfiz Green Lido

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