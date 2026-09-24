Dompet Digital Makin Kompetitif, Efisiensi Transaksi Jadi Perhatian
jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital mendorong perubahan pola transaksi masyarakat Indonesia dari penggunaan ATM dan layanan perbankan menuju dompet digital atau e-wallet.
Beragam kebutuhan transaksi kini dapat dilakukan melalui satu aplikasi, mulai dari transfer, top up, hingga tarik tunai.
Seiring makin banyaknya pilihan layanan, biaya administrasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pengguna.
Setiap penyedia e-wallet menerapkan ketentuan berbeda untuk transfer antarbank, transfer antarplatform, pengisian saldo, dan penarikan tunai.
Berdasarkan informasi resmi masing-masing layanan per September 2026, ShopeePay menawarkan transfer ke rekening bank tanpa biaya administrasi dan tanpa kuota bulanan, dengan minimum transaksi mulai Rp1.
Layanan tersebut juga menyediakan transfer ke sejumlah e-wallet lain tanpa biaya administrasi dan tanpa kuota bulanan, dengan ketentuan minimum transaksi yang berbeda.
DANA menyediakan transfer gratis ke rekening bank hingga 10 kali per bulan dengan minimum transaksi Rp10.000.
Setelah kuota tersebut digunakan, transaksi mengikuti biaya yang berlaku, sedangkan transfer ke e-wallet lain dikenakan biaya Rp999 per transaksi.
Persaingan dompet digital makin kompetitif seiring pengguna mencermati efisiensi biaya dan layanan transaksi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 23 Ribu Siswa di Jabar Jadi Sasaran Program Bijak Jajan Cinta Bumi 2026
- Bersama BI, ShopeePay Dorong Manfaat Penggunaan QRIS Bagi Pengguna dan Pengusaha UMKM
- Gandeng Bimasakti, KAI Commuter Perkuat Fitur Transaksi di C-Access
- Genjot Transaksi Mobile Banking, BSN Serbu Merchant di Kota-Kota Besar
- BI Catat Volume Transaksi QRIS Tembus 12,55 Miliar
- 5 Tahun Aplikasi SeaBank, Puluhan Juta Nasabah Terbantu