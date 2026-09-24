Dompet Digital Makin Kompetitif, Efisiensi Transaksi Jadi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital mendorong perubahan pola transaksi masyarakat Indonesia dari penggunaan ATM dan layanan perbankan menuju dompet digital atau e-wallet.

Beragam kebutuhan transaksi kini dapat dilakukan melalui satu aplikasi, mulai dari transfer, top up, hingga tarik tunai.

Seiring makin banyaknya pilihan layanan, biaya administrasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pengguna.

Baca Juga: 4 Tips Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Tidak Cepat Habis via Aplikasi ShopeePay

Setiap penyedia e-wallet menerapkan ketentuan berbeda untuk transfer antarbank, transfer antarplatform, pengisian saldo, dan penarikan tunai.

Berdasarkan informasi resmi masing-masing layanan per September 2026, ShopeePay menawarkan transfer ke rekening bank tanpa biaya administrasi dan tanpa kuota bulanan, dengan minimum transaksi mulai Rp1.

Layanan tersebut juga menyediakan transfer ke sejumlah e-wallet lain tanpa biaya administrasi dan tanpa kuota bulanan, dengan ketentuan minimum transaksi yang berbeda.

DANA menyediakan transfer gratis ke rekening bank hingga 10 kali per bulan dengan minimum transaksi Rp10.000.

Setelah kuota tersebut digunakan, transaksi mengikuti biaya yang berlaku, sedangkan transfer ke e-wallet lain dikenakan biaya Rp999 per transaksi.