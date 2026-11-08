Dompet Gemoy hingga Bebek Gembul, Menteri Ekraf Bantu Kreator Banten Go International

jpnn.com, TANGERANG - Bentuknya mungil, sedikit gembul, dan punya nama yang mengundang senyum: Gemoy.

Dompet kecil buatan Oh My Craft itu kini menjadi salah satu produk yang menarik perhatian wisatawan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Produk yang memadukan kain tradisional dan desain modern itu, berawal dari keputusan seorang ibu rumah tangga yang meninggalkan pekerjaan di perusahaan multinasional.

Dila Yudi Astari (48), pemilik jenama Oh My Craft, menceritakan perjalanan usahanya kepada Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, ketika mengunjungi stan pameran Creative by Indonesia: IDE.IND di Main Atrium AEON Mall BSD City, Tangerang.

Di hadapan Menteri Ekraf, Dila memperlihatkan berbagai produk kriya yang dirintisnya sejak 2018.

Mulai dari tas, dompet, hingga aksesori berbahan kulit dan kain tradisional Nusantara.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Dompet Gemoy, produk dengan bentuk khas yang kini diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Namanya Gemoy karena bentuknya ginuk-ginuk ala-ala Jawa. Itu populer sekarang. Banyak turis yang beli karena bentuknya lucu, unik, dan bisa dibawa untuk oleh-oleh,” cerita Dila.