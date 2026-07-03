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DompetX Rilis Infrastruktur Payment Gateway untuk Semua Skala Bisnis

DompetX Rilis Infrastruktur Payment Gateway untuk Semua Skala Bisnis
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DompetX bukan sekadar gerbang perantara lalu lintas dana, melainkan sebuah tulang punggung operasional. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lanskap bisnis digital di Indonesia bergerak dengan kecepatan penuh, tetapi banyak pelaku usaha yang masih sering tersandung oleh urusan fundamental, sistem pembayaran. 

Komisaris DompetX Dhifo mengatakan kesulitan itu biasanya berasal dari birokrasi aktivasi yang berbelit, kerumitan integrasi API, fitur metode bayar yang terbatas, hingga dasbor laporan yang memaksa merchant melakukan rekonsiliasi manual setiap akhir bulan.

Menjawab pain point yang sudah bertahun-tahun meresahkan ekosistem bisnis ini, DompetX resmi menggebrak pasar sebagai payment gateway berteknologi tinggi. 

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“Platform itu dirancang khusus dengan fleksibilitas maksimal agar relevan diadopsi oleh segala skala bisnis, mulai dari warung UMKM, startup digital yang gesit, hingga korporasi besar,” ujar Dhifo, Kamis (2/7).

Membawa Efisiensi ke Skala yang Lebih Besar

DompetX bukan sekadar gerbang perantara lalu lintas dana, melainkan sebuah tulang punggung operasional. 

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Platform ini mengonsolidasikan beragam instrumen penerimaan dana, seperti QRIS, Virtual Account, e-wallet, tautan pembayaran (payment link), hingga invoice, dalam satu ekosistem tunggal yang rapi.

Pendekatan ini sengaja diciptakan untuk memanjakan merchant. 

Lanskap bisnis digital di Indonesia bergerak dengan kecepatan penuh, tetapi banyak pelaku usaha yang masih sering tersandung oleh urusan fundamental

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