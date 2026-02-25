Don Muzakir: Ekonomi Desa Ikut Tumbuh Berkat Program MBG Serap Hasil Panen Petani

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberi dampak langsung bagi petani.

Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka pasar yang jelas bagi hasil pertanian dalam negeri.

Hasil panen yang sebelumnya bergantung pada fluktuasi pasar kini memiliki pembeli tetap. Petani mendapat kepastian bahwa hasil tanam mereka dibutuhkan dan diserap.

Perputaran ekonomi desa ikut bergerak. Pendapatan petani meningkat ketika hasil panen terserap stabil. Aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi menjadi lebih hidup.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai MBG sebagai langkah strategis, program ini menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

Don Muzakir mengatakan MBG memberikan kepastian yang selama ini dibutuhkan petani.

“Program MBG sangat baik karena mampu menyerap banyak hasil panen petani. Petani tidak lagi bingung mencari pasar. Hasil tanam mereka jelas dibutuhkan dan terserap,” katanya, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menambahkan perputaran ekonomi di tingkat petani pun semakin terasa. Ketika hasil panen terserap dengan baik, pendapatan petani meningkat.