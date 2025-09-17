Don Muzakir Harap Kebijakan Pangan dan Perkebunan dalam Paket Ekonomi Prabowo Direalisasikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyatakan dukungan penuh organisasinya terhadap kebijakan Paket Ekonomi 2025 yang digagas Pemerintahan Prabowo Subianto. Don menilai paket kebijakan tersebut strategis dan secara langsung menyentuh kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.

Dalam pernyataannya pada Rabu (15/9), Don Muzakir khususnya menyoroti program Bantuan Pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat dan program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare yang diproyeksikan menyerap 1,6 juta tenaga kerja.

“Kami menyambut baik komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui bantuan pangan dan program replanting. Langkah ini tidak hanya membantu petani secara ekonomi, tetapi juga menjamin stabilitas pasokan pangan nasional,” ujar Don Muzakir.

Ia juga mengapresiasi rencana perpanjangan insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029, yang akan meringankan beban petani pengusaha mikro dan kecil.

“Ini adalah kebijakan yang progresif dan kami harap dapat didukung dengan implementasi yang tepat sasaran,” tambahnya.

Don Muzakir menegaskan dukungannya untuk program Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan ekonomi petani.

“Program-program ini selaras dengan perjuangan kami untuk menyejahterakan petani Indonesia. Kami siap mendukung pemerintah dalam memastikan implementasinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Tani Merdeka Indonesia berharap seluruh rancangan program dalam Paket Ekonomi 2025 dapat segera direalisasikan untuk memacu pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan. (tan/jpnn)



