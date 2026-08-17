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Donald Trump Ancam Serang Oman

Donald Trump Ancam Serang Oman
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Presiden AS Donald Trump. Foto: AFP

jpnn.com, ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika negara tersebut mengganggu negosiasi AS-Iran.

Trump menyebut Washington menjalin hubungan langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

"Jika Oman menghalangi, kami akan bom mereka sampai habis," kata Trump kepada Fox News saat ditanya tentang Oman dalam negosiasi terkait Iran dan Selat Hormuz, Senin.

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Adapun pemerintah Iran pada Sabtu mengatakan telah mencapai kesepakatan terkait rute pelayaran di Selat Hormuz setelah negosiasi teknis dengan Oman selama beberapa pekan.

Trump kemudian mengatakan bahwa Teheran seharusnya mengangkat "bendera putih tanda menyerah".

Dia berkata, Iran adalah "pemain poker yang baik, tetapi mereka sekarat".

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Ia juga mengeklaim sudah ada hubungan langsung terjalin antara Washington dengan IRGC.

"Kami punya saluran belakang dengan IRGC. Kami berbicara secara langsung dengan pejabat IRGC di Iran," kata dia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika negara tersebut mengganggu negosiasi AS-Iran.

Sumber Anadolu
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