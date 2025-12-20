Donald Trump Banggakan Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Lalu Kirim Salam

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dia memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan pernyataan itu disampaikan Trump saat menerima Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, di Oval Office, Gedung Putih, Washington D.C., pada 16 Desember.

“Ia juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto,” sebut pernyataan KBRI Washington.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Trump juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa.

Trump menyatakan harapannya agar hubungan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus diperkuat dan ditingkatkan di masa mendatang, terlebih kedua negara telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Indroyono menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Trump serta harapan agar hubungan kerja sama antara kedua negara dan pemerintahan terus berkembang secara positif.

Baca Juga: Donald Trump Lagi Marah Sama Pemerintah Venezuela

Hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat kini telah memasuki usia ke-76 tahun, ditandai dengan kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pertahanan, serta hubungan antar-masyarakat.

Pada 2026, Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20, di mana Indonesia merupakan salah satu anggota kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut.