Donald Trump Desak Putin & Zelenskyy segera Mengakhiri Perang

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy segera bertemu dan bersepakat mengakhiri perang. Dia menegaskan bahwa Putin dan Zelenskyy menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

“Yang saya tahu, Zelenskyy dan Putin harus bertemu dan mengakhiri perang yang konyol itu,” kata Trump kepada wartawan pada Senin saat meninggalkan Gedung Putih menuju Ohio. “Bulan ini, mereka kehilangan 32.000 orang dalam perang itu dan ini konyol. Jadi, mereka harus bertemu dan menyelesaikannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah menyepakati penghentian segera serangan terhadap infrastruktur energi satu sama lain. Saat ditanya mengenai dukungan Zelenskyy terhadap “gencatan senjata energi” dan pernyataan bahwa Putin belum menyetujui proposal tersebut, Trump meyakini kedua pemimpin mendukung kesepakatan itu.

“Saya kira mereka berdua mendukungnya. Saya kira mereka ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak tahu caranya. Namun, kami akan membuat mereka mencapai kesepakatan,” kata Trump.

Namun, pernyataan Trump bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata tersebut dipertanyakan seorang wartawan yang mengingatkan bahwa Rusia dan Ukraina secara terbuka membantah klaim tersebut. Saat ditanya mengenai perbedaan pernyataan itu, Trump bersikeras bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Mereka sepakat. Anda tahu kenapa? Karena saya mengatakan, ‘Kalian setuju’—itulah alasannya. Mereka setuju karena saya mengatakan mereka setuju, dan masalah itu harus diselesaikan,” ujarnya.

Trump juga memberikan penilaiannya mengenai kesediaan kedua pemimpin untuk berunding.

Menurut dia, Putin lebih berminat mencapai kesepakatan dibandingkan Zelenskyy.