jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hubungan internasional Syaroni Rofi’i menilai kehadiran tiga kapal induk AS di Timur Tengah menandakan Presiden AS Donald Trump membuka opsi serangan lanjutan terhadap Iran, sementara Indonesia diminta menyiapkan pasokan energi dan rencana evakuasi WNI.

Sebelumnya pada 16 November, Anadolu melaporkan bahwa AS menambahkan kehadiran kapal induk di Timur Tengah menjadi tiga unit di kawasan tersebut. USS Theodore Roosevelt melengkapi dua kapal induk yang lebih dulu di sana, yaitu USS George Washington dan USS George H.W. Bush.

“Kelihatannya Trump melihat opsi serangan sebagai salah satu opsi lanjutan. Sebab, sejauh ini Iran juga tidak mau kompromi dengan AS,” kata Syaroni saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Selasa.

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Menurut dia, Trump melihat serangan sebagai salah satu opsi lanjutan karena Iran sejauh ini tidak mau berkompromi dengan AS, mengingatkan bahwa AS cenderung memakai kekuatan militer untuk menekan.

Dia juga menyinggung serangan Iran terhadap pangkalan AS di Bahrain dan jatuhnya jet tempur F-15 di Iran, yang videonya dirilis oleh Teheran untuk menunjukkan bahwa pertahanan Iran masih berfungsi dengan baik.

Menurut Syaroni, secara strategis, penempatan kapal induk AS tersebut mencerminkan kehendak untuk mengadakan operasi militer besar; secara teknis, kapal induk akan membantu operasi udara dan laut jika diperlukan.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa Selat Hormuz masih “tersandera” dan masih belum aman bagi pelayaran sehingga dapat menaikkan biaya asuransi operator kapal dan membuat harga minyak global tidak stabil.

“Pemerintah Indonesia perlu melakukan pemetaan sumber energi LPG di luar Timur Tengah. Indonesia juga bisa meningkatkan kapasitas storage guna mengantisipasi kelangkaan,” tambah Syaroni.