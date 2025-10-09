Donald Trump: Hamas-Israel Menyepakati Gencatan Senjata

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kelompok perjuangan Palestina, Hamas, dan Israel telah menandatangani tahap pertama kesepakatan Gaza yang diusulkan AS. Trump menyampaikan hal tersebut pada Rabu 8 Oktober 2025. "Saya sangat bangga untuk mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati tahap pertama rencana perdamaian kami".

Melalui akun miliknya di platform Truth Social, Trump mengatakan bahwa ini artinya seluruh sandera akan segera dibebaskan dan Israel menarik pasukan mereka ke garis yang telah disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, kekal dan abadi.

Trump juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mediator, termasuk Turkiye, yang telah bekerja bersama dengannya untuk menorehkan peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Sebelumnya, Pejabat Senior Hamas Mousa Abu Marzouk pada 3 Oktober mengatakan pihaknya menyetujui secara prinsip rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diajukan Presiden Trump.

Dia menyatakan Hamas mendukung garis besar rencana itu, namun pelaksanaannya masih perlu dibahas lebih lanjut.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Abu Marzouk menyatakan Hamas siap menyerahkan senjata kepada Negara Palestina di masa depan. Dia menekankan bahwa masa depan rakyat Palestina adalah urusan nasional, bukan keputusan sepihak Hamas.

Pada 29 September, Gedung Putih merilis rencana terperinci yang mencakup gencatan senjata segera di Gaza, rekonstruksi besar-besaran, dan reorganisasi politik serta keamanan di wilayah tersebut.

Rencana itu bertujuan menjadikan Gaza zona bebas senjata di bawah pemerintahan transisi, diawasi langsung oleh badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Trump.