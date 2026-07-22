Donald Trump Ingin Presiden FIFA Gianni Infantino Jadi Sekjen PBB

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya.

Trump menilai Infantino merupakan sosok yang punya kemampuan menyatukan berbagai bangsa.

Hal itu sebagaimana dilaporkan New York Post yang mengutip sumber yang dekat dengan pemimpin AS tersebut, Selasa (21/7).

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Menurut sumber itu, Trump menilai Infantino sebagai sosok yang dihormati di seluruh dunia dan memiliki kemampuan menyatukan berbagai bangsa.

Meski demikian, belum dipastikan apakah Infantino bersedia memimpin organisasi internasional tersebut.

Selain itu belum dipastikan pula apakah Trump telah membicarakan wacana ini secara langsung dengan Infantino.

Saat ini sekjen PBB dijabat oleh Antonio Guterres. Masa jabatan kedua Guterres dijadwalkan berakhir 31 Desember mendatang.

Pada Minggu, Trump menghadiri laga final Piala Dunia di tribun kehormatan Stadion New Jersey, New York, berdampingan dengan Infantino.