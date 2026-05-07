Donald Trump Klaim Iran Sangat Ingin Membuat Kesepakatan

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran secara permanen sangat mungkin tercapai.

Trump menyebut bahwa pembicaraan dengan Iran sangat baik dalam 24 jam terakhir. Menurut Trump, Iran sangat ingin "membuat kesepakatan,".

Dia menambahkan bahwa setiap kesepakatan yang akan tercapai harus memastikan Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir.

"Mereka ingin membuat kesepakatan. Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik selama 24 jam terakhir, dan sangat mungkin kami akan membuat kesepakatan," kata Trump di Ruang Oval, Rabu (6/5).

"Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, dan mereka tidak akan memilikinya, dan mereka telah menyetujuinya," tambah Donald Trump.

Ketika ditanya apakah ada batas waktu tertentu untuk mencapai kesepakatan, Trump menegaskan bahwa "tidak pernah ada tenggat waktu."

Trump sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Amerika PBS bahwa kesepakatan tersebut harus melibatkan Iran untuk mentransfer persediaan uranium yang diperkaya langsung ke AS.

Selain itu, juga harus mewajibkan Teheran untuk mengakhiri semua operasi di fasilitas nuklir bawah tanahnya.