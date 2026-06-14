Donald Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Diteken Hari Ini, Selat Hormuz segera Dibuka
jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kabar terbaru soal kesepakatan damai AS-Iran.
Trump mengeklaim bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani dalam waktu dekat.
"Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok," kata Trump melalui Truth Social, Sabtu (13/6).
Terkait Selat Hormuz, Trump mengatakan bahwa jalur laut tersebut akan segera dibuka begitu kesepakatan damai diteken.
“Faktanya, mereka (Iran) tidak lagi menginginkan senjata nuklir, dan mereka juga tidak akan memilikinya, baik melalui pembelian, pengembangan, maupun cara perolehan lainnya,” ungkap Trump.
Dia menggambarkan bahwa hubungan antara kedua negara kini “jauh berbeda dan lebih baik” dibandingkan pada masa pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.
Trump juga mengatakan bahwa AS “akan masuk dan mengambil debu nuklir” pada waktu yang dianggap tepat dan ketika situasi telah benar-benar tenang.
Menurut Trump, kesepakatan tersebut juga tidak mencakup transfer dana AS kepada Iran.
Donald Trump menegaskan kesepakatan damai AS-Iran dijadwalkan ditandatangani hari ini
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