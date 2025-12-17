Donald Trump Lagi Marah Sama Pemerintah Venezuela

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi marah terhadap Venezuela.

Trump banhkan menyebut dan menetapkan pemerintahan Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing.

Dia juga memerintahkan pemberlakuan blokade total terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan bepergian ke serta dari Venezuela.

"Atas pencurian aset kami dan banyak alasan lainnya termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing," kata Trump di Truth Social, Selasa (16/12).

Dia menegaskan bahwa Venezuela telah sepenuhnya dikepung oleh armada terbesar yang dihimpun dalam sejarah Amerika Selatan.

Trump mengatakan bahwa jumlah armada akan makin besar dan kejutan tersebut akan menjadi yang tak pernah dilihat sebelumnya oleh pemerintah Venezuela.

Hal tersebut, kata dia, akan berlanjut hingga pemerintah Venezuela mengembalikan kepada AS "semua aset minyak, tanah, dan aset lainnya yang dicuri" oleh mereka.

Selain menetapkan pemerintah Venezuela sebagai organisasi teroris, Trump juga menekankan perintah blokade total terhadap semua kapal tanker minyak yang dijatuhi sanksi dan berlayar dari dan ke Venezuela. (antara/jpnn)