JPNN.com » Internasional » Amerika » Donald Trump Pertimbangkan Serangan Baru ke Iran

Donald Trump Pertimbangkan Serangan Baru ke Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Reuters: Carlos Barria

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan pilihan untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Iran, setelah pembicaraan terkait program nuklir Teheran gagal, sebagaimana laporan CNN yang mengutip beberapa sumber.

Dengan mengutip beberapa sumber, surat kabar New York Times sebelumnya melaporkan bahwa perundingan untuk mengurangi ketegangan di Iran pekan lalu tidak membuahkan hasil karena Teheran terus menolak untuk menyerah pada tuntutan Trump.

Laporan pada Rabu itu menyebutkan bahwa opsi yang saat ini sedang dipertimbangkan Trump termasuk serangan udara terhadap para pemimpin dan pejabat keamanan Iran, serta serangan terhadap fasilitas nuklir dan lembaga pemerintah.

Baca Juga:

Namun, Trump belum membuat keputusan akhir dan percaya bahwa dengan kedatangan kelompok penyerang Amerika yang sebelumnya dikirim ke wilayah tersebut, pilihan militernya akan meluas, tambah laporan itu.

Menyusul ancaman Trump terhadap Iran, tidak ada kontak langsung yang signifikan antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, demikian catatan laporan tersebut. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
