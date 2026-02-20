Donald Trump Sebut Nasib Iran Bakal Ditentukan dalam 10 Hari

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden AS Donald Trump pada Kamis mengatakan bahwa akan segera menjadi jelas apakah kesepakatan dengan Iran mungkin tercapai, dan memperingatkan bahwa Washington mungkin terpaksa meningkatkan tekanan jika negosiasi gagal.

"Kita mungkin harus melangkah lebih jauh, atau mungkin tidak," katanya pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, menambahkan bahwa situasinya kemungkinan akan menjadi lebih jelas "dalam 10 hari ke depan."

Trump mengatakan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah membangun hubungan kerja yang solid dengan perwakilan Iran dan pembicaraan berjalan dengan baik.

"Iran adalah wilayah yang rawan saat ini, dan mereka sedang bertemu, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan perwakilan Iran. Pembicaraan yang baik sedang berlangsung," katanya.

Trump tegas pada satu syarat: Iran tidak boleh memperoleh senjata nuklir.

"Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sangat sederhana. Anda tidak dapat memiliki perdamaian di Timur Tengah jika mereka memiliki senjata nuklir," katanya.

Wakil Presiden AS JD Vance menggambarkan pembicaraan di Jenewa pada Selasa sebagai produktif "dalam beberapa hal," tetapi mengatakan Iran "belum bersedia" untuk membahas persyaratan utama dari Trump. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut suasana "lebih konstruktif."

Trump mengakui bahwa mencapai "kesepakatan yang berarti" dengan Tehran secara historis terbukti sulit.