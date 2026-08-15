Donald Trump segera Mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai Wilayah AS

jpnn.com, NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai “wilayah” negaranya. Trump mengeklaim AS telah mengalahkan Iran.

"Setelah kami selesai mengalahkan Iran yang saat ini sedang dikalahkan dengan sangat parah, saya akan segera menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump dalam pidatonya di sebuah akademi kepolisian di negara bagian New York, AS, Jumat (14/8).

Presiden berlatar belakang pengusaha properti itu menyampaikan pernyataan tersebut sembari mengeklaim bahwa AS masih memiliki kendali kuat atas Selat Hormuz melalui blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

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Trump lantas menggambarkan blokade tersebut sebagai suatu yang "tidak terbendung" dan "tembok baja.

Oleh karena itu, Trump meminta para pendukungnya untuk sementara ini menerima kenaikan harga bensin akibat perangnya dengan Iran. Alasannya, hal itu diperlukan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

"Kalian hanya perlu mengingat bahwa apa yang kami lakukan ini merupakan jasa besar bagi dunia," ujarnya.

Perang AS-Israel melawan Iran, yang dimulai sejak akhir Februari lalu, serta penutupan efektif atas Selat Hormuz oleh Negeri Paramulah itu telah memicu kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas lainnya di seluruh dunia.

Iran berulang kali menyatakan tidak akan membuka kembali selat yang merupakan jalur perairan sempit di antara Teluk Persia dan Teluk Oman sampai AS mencabut blokade tersebut.