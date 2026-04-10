Donald Trump Soal Iran Tarik Pungutan di Selat Hormuz: Sebaiknya Hentikan Sekarang
jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Iran untuk menghentikan pungutan kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.
Trump mengaku berdasar sejumlah laporan, Iran menarik pungutan kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.
Oleh karena itu, Trump mengatakan bahwa apabila Iran melakukan itu, maka sebaiknya praktik tersebut dihentikan sekarang.
"Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tidak melakukan itu dan, jika mereka melakukannya, sebaiknya hentikan sekarang!" tulis Trump di Truth Social.
Trump pada Selasa (7/4) malam mengatakan telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran. Dia mengakui bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian mengatakan Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS di ibu kota Pakistan, Islamabad pada Jumat.
Trump mengatakan penghentian serangan Israel di Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian dengan Iran karena kelompok Hizbullah.
Namun, Iran menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah dicapainya bersama AS. (antara/jpnn)
Presiden AS Donald Trump mendesak Iran menyetop praktik menarik pungutan dari kapal-kapal tanker yang melintas Selat Hormuz.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
