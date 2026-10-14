Donald Trump Sudah Muak, Iran Harus Bersiap Menerima Pelajaran Keras

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Iran saat dia berkampanye di negara bagian Alaska, Selasa (13/10).

"Tunggu sampai kalian melihat apa yang akan kami lakukan terhadap Iran. Kami akan memberikan pelajaran yang keras. Kami sudah muak. Kalian tahu, kami sudah muak," kata Trump kepada para pendukungnya di Wasilla, tempat dia berkampanye untuk para kandidat usungan Partai Republik di pemilu sela yang dijadwalkan pada 3 November.

Trump menambahkan bahwa Iran hanya tinggal menunggu saja kapan tindakan itu akan dilakukan.

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"Kami sudah tidak tahan lagi, tetapi itu bukan masalah. Hal terpenting adalah mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," katanya.

Pernyataan Trump itu muncul setelah situs berita Axios melaporkan dia dan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas soal rencana peluncuran operasi besar-besaran baru atas Iran menjelang pemilu kedua negara itu.

Laporan yang mengutip dua pejabat AS dan sumber-sumber lain yang mengetahui masalah tersebut menyebutkan bahwa pembahasan itu berlangsung sebelum Trump secara terbuka menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela AS. (ant/dil/jpnn)