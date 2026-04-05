Donald Trump Ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz Dalam Waktu 48 Jam
jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengultimatum Iran membuka Selat Hormuz.
Trump menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 48 jam untuk mencapai kesepakatan nuklir atau membuka kembali Selat Hormuz.
"Ingat ketika saya memberi Iran sepuluh hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis — 48 jam sebelum neraka menimpa mereka," kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, Sabtu (4/4).
Pada 26 Maret, Trump mengatakan memperpanjang tenggat negosiasi nuklir menjadi 10 hari setelah Iran mengizinkan 10 kapal tanker minyak berbendera Pakistan melewati Selat Hormuz.
Eskalasi di Timur Tengah telah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta fasilitas militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.
Iran juga membatasi pergerakan kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Iran Sebut Ancaman AS Menyerang Fasilitas Energi sebagai Kejahatan Perang
- Trump Ancam Serang Pembangkit Listrik & Jembatan Iran Selasa Jika Selat Hormuz tak Dibuka
- Iran Tembak Jatuh Pesawat C-130 Hercules Kedua Milik AS
- Kompor Oracle
- Pembalasan Dilakukan, Iran Serang Fasilitas Petrokimia di Israel, UEA, Bahrain, Kuwait
- Kopilot Pesawat AS F-15E yang Jatuh di Iran Selamat, Kini Jalani Perawatan Medis di Kuwait