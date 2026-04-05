Donald Trump Ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz Dalam Waktu 48 Jam

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengultimatum Iran membuka Selat Hormuz.

Trump menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 48 jam untuk mencapai kesepakatan nuklir atau membuka kembali Selat Hormuz.

"Ingat ketika saya memberi Iran sepuluh hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis — 48 jam sebelum neraka menimpa mereka," kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, Sabtu (4/4).

Pada 26 Maret, Trump mengatakan memperpanjang tenggat negosiasi nuklir menjadi 10 hari setelah Iran mengizinkan 10 kapal tanker minyak berbendera Pakistan melewati Selat Hormuz.

Eskalasi di Timur Tengah telah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta fasilitas militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.

Iran juga membatasi pergerakan kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global.