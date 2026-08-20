Donald Trump Umumkan Operasi Ekonomi Paling Menghancurkan untuk Mengisolasi Iran

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan mengisolasi Iran.

Trump bahkan mengingatkan negara-negara yang membantu Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat.

“Tidak ada seorang pun memberikan kesempatan lebih besar kepada Republik Islam Iran untuk membuat kesepakatan selain saya. Tragisnya bagi mereka, mereka gagal memanfaatkannya,” kata Trump melalui platform Truth Social miliknya, Rabu (19/8).

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“Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun! Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.

Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan berupaya memutus jalur keuangan dan perdagangan bagi yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran.

“Hari ini, saya juga mengumumkan bahwa negara mana pun yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar,” ungkap Trump.

Dia secara khusus menyebut bahwa penyelundupan minyak, fasilitas pertukaran keuangan, transfer uang tunai, tempat penukaran mata uang asing, registrasi kapal, serta perusahaan kedok sebagai aktivitas yang harus dihentikan.

“Semua itu harus dihentikan sekarang,” tegas Trump.