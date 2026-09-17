Donasi Pelanggan Indomaret Tembus Miliaran Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Kebaikan sering kali bermula dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama.

Semangat itu yang diwujudkan melalui kolaborasi antara Indomaret dan BenihBaik.com melalui Program Peduli Anak Bangsa, yang membuka ruang bagi pelanggan untuk turut berkontribusi melalui donasi di gerai Indomaret.

Partisipasi pelanggan dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari donasi langsung melalui kasir, donasi bersamaan dengan pembayaran, hingga mendonasikan uang kembalian.

Hingga periode pengumpulan yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, donasi yang dihimpun mencapai Rp 1.713.600.058, dan penggalangan dana ini masih akan terus dibuka hingga 30 September 2026.

Dana yang terkumpul bakal disalurkan ke dalam tiga pilar utama, yakni Ruang Harapan, Tumbuh Lestari, dan Sehat Siaga, yang nantinya akan disalurkan untuk kebutuhan mendasar masyarakat mulai dari sektor pendidikan, sanitasi air bersih, hingga layanan kesehatan.

Marcomm Executive Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bastari Akmal mengatakan, keterlibatan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan program sosial yang dijalankan Indomaret.

Sementara itu bagi pihaknya, peran perusahaan di tengah masyarakat bukan sekadar menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga hadir sebagai bagian dari lingkungan tempat perusahaan dan masyarakat tumbuh bersama.

"Karena itu, Indomaret berupaya menghadirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelanggan untuk ikut berpartisipasi. Dengan demikian, keberadaan gerai di berbagai wilayah dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dari sisi layanan, tetapi juga melalui kontribusi bersama bagi masyarakat," ujar Bastari Akmal kepada awak media.