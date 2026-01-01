Donasi Pengunjung Tembus Rp100 Juta, Kebun Binatang Bandung Tetap Bertahan
jpnn.com, BANDUNG - Kebun Binatang Bandung masih mengandalkan uang donasi yang diberikan pengunjung.
Uang tersebut akan dipakai untuk membeli pakan satwa untuk bertahan hingga konflik selesai.
Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i mengatakan, total uang yang terkumpul dari hasil donasi pengunjung mencapai Rp100 juta.
Jumlah tersebut diambil dari periode libur Natal pada 25 Desember 2025.
Selain uang, pengunjung juga bisa memberikan pakan seperti daging ayam, sapi, buah-buahan, atau sayuran.
"Itu totalnya mungkin Rp100 juta kalau yang uang, kalau yang makan satwa mencapai 1 ton," kata Sulhan kepada JPNN.com di Kebun Binatang Bandung, Kamis, (1/1).
Di sisi lain, Sulhan merespons rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang ingin menjadikan kebun binatang sebaga Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pihak pengelola menegaskan, konsep ruang publik yang diusulkan Pemkot tetap harus sejalan dengan fungsi kebun binatang sebagai lembaga konservasi satwa.
Kebun Binatang Bandung masih bertahan dari donasi pengunjung Rp100 juta untuk pakan satwa, di tengah konflik manajamen dan rencana dijadikan RTH.
