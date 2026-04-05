Donghae 'Super Junior' Umumkan Album Solo Pertama dan Tur Asia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ode Entertainment mengumumkan rencana perilisan album studio solo pertama dari Lee Donghae, melalui pernyataan resmi yang disampaikan di media sosial.

Mengutip laporan The Korea Herald pada Rabu (1/4) waktu setempat, album tersebut diberi judul “Alive” dan dijadwalkan dirilis pada 20 April 2026.

Sebelum album penuh diluncurkan, Donghae akan lebih dulu merilis sebuah single pada 7 April sebagai pembuka rangkaian promosi.

Langkah ini menandai proyek solo terbaru Donghae dalam karier bermusiknya di luar aktivitas grup.

Sebelumnya, dia pernah merilis single digital “Harmony” pada 2020 sebagai upaya solo perdananya.

Single tersebut dirilis sekitar 15 tahun setelah Donghae memulai karier di industri musik bersama grup Super Junior.

Selain kabar album, Donghae juga mengumumkan rencana tur konser solo pertamanya kepada para penggemar.

Tur tersebut akan dibuka di Seoul dengan dua pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 17 Mei 2026.